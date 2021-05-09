“Pazarlar normal gününde açılsın”

Semt pazarlarını haftada bir gün açmanın yetersiz olduğunu belirten Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanı Vargeloğlu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak: “Pazarların 8-15 Mayıs günleri açılması kararı keyfi ve yanlış kararların itirafı niteliğindedir. Tam kapanmada iki gün semt pazarı açmak ürünlerin tüketilmesine yeterli olmayacaktır. Ayrıca belirli günlerde açılan pazarlar yoğunluklara, ürün yetersizliklerine, satıcı yetersizliklerine ve fiyat yüksekliklerine sebep olarak salgın açısından tehdit oluşturacaktır” dedi.

İktidarın gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yapmadan kapanmaya geçmesinin sonucunun pek çok üreticinin ürünlerini çöpe atmak zorunda bıraktığını belirten Vargeloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketici de üretici de iktidarın bu plansız uygulamalarının mağduru oldu. Vatandaşların taze sebze meyveye erişimi ortadan kaldırıldı. Bahar döneminde iklim koşullarına bağlı olarak üretimin arttığı bir dönemde üretici ile tüketiciyi bir araya getirilemedi, fiyatların düştü ve üreticilerimiz mağdur edildi.”

“Üreticinin tarladan 60 kuruşa çıkarıp satamadığı için çöpe döktüğü sebzelerin, marketlerde 10 liraya satılması gibi ucube bir görüntü oluştu. Üreticide kilosu 10 kuruş olan salatalık markette 6 liraya satıldı” diyen Orhan Vargeloğlu, çözümün pazar yerlerini kendi gününde ve kendi yerinde açmak olduğunu, parti olarak yetkilileri aklıselim hareket etmeye davet ettiklerini, bulaş riski kapalı alan marketlerden daha düşük olan pazar yerlerinin acilen açılarak vatandaşın taze sebze ve meyveye bu mübarek Ramazan gününde ulaşmalarına imkân sağlamaları beklediklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

