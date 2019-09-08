Pazarda yatan aile eve yerleştirilecek

Çorum’da, 1.5 aydır pazar yerinde yatıp kalkan aileye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sahip çıktı. Tarım işçisi olarak Balıkesir’den Çorum’a çalışmaya gelen 51 yaşındaki Cengiz Kısaç, iş bulamadı. Bu arada, eşi Nermin Kısaç da beyin rahatsızlığı geçirip felçli olarak hastanede tedavi görmeye başladı.

Cengiz Kısaç, büyük kızı Bahriye Kısaç ve diğer çocukları Emirhan ve Kader’le, Perşembe Pazarı’nda etrafını sebze kasalarıyla çevirdiği bir alanda barınmaya başladı.

Cengiz Kısaç, bir yandan hasta eşiyle ilgileniyor, diğer yandan da iş arıyordu, ama bulamıyordu.

Üçü çocuk 5 kişilik Kısaç Ailesinin, pazar yerinde kaldığını basından öğrenen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Zabıta Müdürü Fatih Sak’a talimat vererek aileye sahip çıkılmasını ve hemen bir eve yerleştirilmelerini istedi.

Zabıta Müdürü Sak önceki gece ailenin kaldığı Pazar yerine giderek Kısaç ailesini ziyaret etti. Fatih Sak, aileyle görüşüp hastaları hakkında bilgi aldı. Sak, Pazar yerinde kalan aileye başkanın talimatı ile bir eve yerleştirileceklerinin müjdesini verdi.

EŞİM NERMİN’İN İYİLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Eşinin hastanede yattığını belirten Cengiz kısaç, “ Öncelikle bizi gecenin ilerleyen saatlerinde ziyaret eden Zabıta Müdürü Fatih Sak beye çok teşekkür ediyorum. Benim eşim Nermin Kısaç günlerdir hastanede yatıyor. Biz Balıkesir’den Çorum’a tarım işçisi olarak çalışmaya gelmiştik. Ayrıca kap kalaycılığı işiyle de uğraşıyorduk. Eşim aniden fenalaşınca hastaneye kaldırdık ve bir süredir tedavi altında tutuluyor. Çalışmak istedik ama maalesef bir iş bulamadık.Paramız bitince de buraya gelip derme-çatma bu yerde kalmaya başladık. Kısacası ne ben ne de yakınlarım eşimi bırakıp memlekete gidemedik, Sağ olsunlar günlerdir mahalle halkı bize çok yardımcı oldu. Yatak yorgan yiyecek verdiler.” dedi.

BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Cengiz Kısaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Başkan bize kalacak bir yer temini için talimat vermiş. Sayın Aşgın’a çok teşekkür ediyorum. Hastamız iyileşir iyileşmez zaten Balıkesir’e geri döneceğiz. En azından başımızı sokacak bir ev tahsisi yapıldı.”

“HERKES YARDIMCI OLDU”

Kızı Bahriye Kısaç ise “ Annem beyin felci geçirdiği için hastanede tedavi altına alındı. Biz de burada maddi durumumuz iyi olmadığı için Pazar yerinde kalmaya başladık. Sağ olsunlar mahalle sakinlerinden bazıları bize bakmaya başladı. Her türlü yardımda bulundular” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Sak Emirhan ve Kader Kısaç isimli çocuklara çikolata verip onlarla bir süre sohbet etti. Artık dışarıda değil, geçici olarak kendilerine Belediyenin tahsis edeceği bir evde kalacakları müjdesini verdi. (Yusuf ÇINAR)