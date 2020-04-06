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Pazarda önlemler üst düzeyde

Çorum’da polis ve zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında demir bariyerle kapatılıp önlem alınan pazar yerlerinde kontrollerde bulunarak, maske takılması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Pazarda önlemler üst düzeyde

Çorum’da polis ve zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında demir bariyerle kapatılıp önlem alınan pazar yerlerinde kontrollerde bulunarak, maske takılması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:11
Pazarda önlemler üst düzeyde

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftanın belirli günleri kurulmaya başlanan ve polise ait demir bariyerlerle kapatılan pazar yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın'ın yanı sıra zabıta ve polis ekipleri de, girişlerinin kontrol altında olduğu pazar yerindeki esnafın eldiven ve maske takıp takmadığını sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetledi. Başkan Aşgın, pazarda bulunan pazarcılar ve alış veriş yapmak için gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Başkan Aşgın, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum'da da önlemler almaya devam ettiklerini belirterek, “Biz de bugün itibariyle şehrimizdeki pazar sayısını üçe düşürdük. Üç gün pazar kurulacak; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri. Toplam 240 civarı pazarcı esnafımız ve 6 pazarımız vardı. Her gün bir pazara gidiliyordu. Biz bunları üçe böldük ve bu üç pazarda ortalama 80 civarında pazarcı esnafımız olacak. Mimar Sinan Pazarı, Buhara Pazarı ve bir de Bahçelievler Pazarı, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere 3 gün kurulacak. Böylelikle hem pazarcı esnafı yoğunluğumuzu azaltmış olduk hem de hemşehrilerimizin pazardaki yoğunluğunu azaltmış olduk” dedi.

Kentte üst düzeyde önlemler alındığını aktaran Aşgın, “Başka ekstra önlemler de aldık. Alınan önlemler ve hijyen en üst düzeyde. Herhangi bir problemimiz yok. Bizim buradaki hemşehrilerimize diyeceğimiz şu; kurallara uyarak, genelgenin gereklerini yerine getirerek pazarlarımızdan alışverişlerini güvenle yapabilirler. Ancak akabinde evlerine hemen dönmeleri, evde kalmaları bizim alacağımız tüm önlemlerden daha önemli. Vatandaşımızdan talebimiz, ricamız budur. Onlar evde kalsınlar, biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da Aşgın'a teşekkür ederek, “Her şey çok iyi gereken tüm kurallara uyuluyor. Aşgın başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

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