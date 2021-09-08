Pazarda kışlık hareketliliği

İlimizde kış ayları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, sebze ve meyvelerin bol ve ucuz olduğu yaz döneminde pazarlara rağbet gösteriyor.



Çorum merkez ve ilçelerindeki köylerde yetiştirilen doğal ürünler, semt pazarlardaki yerini almaya başladı. Köy ürünlerinin pazarlara gelmesi ile birlikte vatandaşlar da pazarlara akın etti.

Vatandaşlar pazara giderek kışlık hazırlıkları olan; salça, kurutmalık ve turşu gibi başlıca yiyecekler için harekete geçti. Köy ürünleri satışa sunulduğu pazarlarda vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Köylerdeki üreticiler el emeği, göz nuru ile yetiştirdiği doğal ürünleri semt pazarlarına getirerek satışa sunuyor.



Vatandaşa daha organik bir alışveriş imkânının sağlandığı köy tezgâhlarında şu an için yerini alan, domates, patlıcan, salatalık, fasulye, bamya, biber, dereotu, soğan, maydanoz, reyhan ve yeşillikler yoğun ilgi görüyor.

(Süleyman ERDEN)

