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Pazarda 4.073 lira ceza

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 ekip ve 107 personel ile yapılan denetimler sonucunda market ve pazarlarda 4 bin 73 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

12 Mayıs 2020 Salı 19:09
Pazarda 4.073 lira ceza

Koronavirüs salgınında ülkemizi ve vatandaşı korumak, salgının yayılmasını engellemek, salgının kamu sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sosyal mesafenin sağlanması amacıyla mahalle ve semt pazar yerleri ile marketlerde 1-7 Mayıs tarihleri arasında denetimler yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 16 pazar yeri ve144 marketin kontrol edildiği denetimde marketlerde herhangi bir cezai işlem uygulanmazken, pazaryerlerinde yapılan denetimlerde, 2 pazaryeri esnafına zabıta tarafından tutanak tutuldu. Ayıca 1 vatandaşa sosyal mesafeden 3150 TL, 1 esnafına maske takmamaktan 392 TL, 3 esnafına ise zabıtaca pazar kurallarına aykırılıktan 531 TL, toplamda 4 bin 73 TL cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

(Haber Merkezi)

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