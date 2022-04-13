Pazarcılar’dan Vali Çiftçi’ye nezaket ziyareti
Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ve yeni yönetimi Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Güncel 13.04.2022, 23:06
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Geçtiğimiz aylarda yapılan Sebzeciler ve Pazarcılar Odası olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Erdoğan Yılmaz ve yönetimi, Vali Çiftçi ile bir süre görüşerek meyve sepeti hediye etti.
Vali Mustafa Çiftçi de nazik ziyareti için Yılmaz ve yönetimine teşekkür etti.
(Aliye ÖNCEL)
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