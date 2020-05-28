Pazarcılara yeni kimlik ve önlük
Vali Mustafa Çiftçi, Belediyenin pazarcı esnafı için yaptırdığı yeni kimlik kartları ve önlükleri esnafa dağıttı.
Güncel 28.05.2020, 11:01 28.05.2020, 11:23
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Pazarda denetimlerde de bulunan Vali Çiftçi esnafa bazı uyarılarda bulundu. Yeni kimliklerini yanlarından ayırmamalarını söyleyen Vali Çiftçi, ürünlerinin üzerinde fiyat yazmayan bir esnafı da uyardı. “Ürünlerinizin üzerinde fiyat etiketiniz olmalı. Vatandaşlar sormak zorunda kalmasın” diyen Vali Çiftçi ayrıca pazarda uyulması gereken kuralların broşürlerini esnafa verdi. Vali Çiftçi’ye denetimlerinde Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat eşlik etti.
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