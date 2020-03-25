Pazarcılara “sosyal mesafe” ayarı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalıştığını, bu tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazarlarda da yeni düzenlemeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Pazarcılar arasında sosyal mesafe aralığı kadar çizgi çizeceklerini ve pazarcıların da buna riayet edeceklerini ifade eden Başkan Aşgın, “İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar neticesinde böyle bir uygulamayı pazarcılarımızla birlikte hayata geçiriyoruz. Pazarlarımız halkımızın yoğunlukla kullandıkları yerler. Hiçbir tedbiri elden bırakmıyoruz. Tüm ihtimalleri düşünüyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığımız tüm çalışmalarımızı hemşehrilerimizin sağlığı için yapıyoruz. Uygulamaya koyduğumuz bu yeni düzenleme virüsün yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarımızdan biridir.” dedi.

Çorum halkının da uyarılara azami derecede dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarının aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.

Pazarcılara yönelik bu yeni uygulama, Buharaevler Mahallesinde kurulan Perşembe pazarı ile başlayacak.

Erdoğan Yılmaz: Uygulamayı destekliyoruz

Çorum Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın pazarcılara yönelik kararını desteklediklerini söyledi. Tüm pazarcı esnafının da bu kararın arkasında olduğunu dile getiren Erdoğan Yılmaz, “Büyük pazarlarımızda tezgah aralığı 2 metre, küçük pazarlarımızda ise 1.5 metre aralığında olacak. Vatandaşlarımıza da sosyal mesafeyi korumak amacıyla tezgahlara fazla yaklaşmamalarını tavsiye ediyoruz. Sebze ve meyveleri de vatandaşlarımız el değmeden uygun şekilde alıyorlar. Her Pazarın sabahında zabıtamızın bizlere vermiş olduğu maske ve eldivenlerimizi takıp o şekilde işimizi yapıyoruz. Belediyemizin talimatlarına uyuyor ve destekliyoruz. Tüm pazarcı esnafımız adına Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a şükranlarımı sunuyorum.” dedi.