Pazarcı esnaf kalp krizinden vefat etti

Çorum'un tanınmış pazarcılarından Mustafa Kuyumcu, tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Kuyumcu'nun genç yaşta aramızdan ayrılması, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini büyük üzüntü yarattı.

Yaklaşık 40 yıl ilimizde pazarcılık yapan Mustafa Kuyumcu, baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede önce menenjit, ardından kalp krizi geçirdi. Bir süre önce eşi de karantina altına alınan Mustafa Kuyumcu'nun, eşinin karantinası bittiği gün eşiyle görüştükten bir süre sonra hayata veda ettiği öğrenildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Mustafa Kuyumcu'nun cenazesi, Özel Hastane’den alınarak gözyaşları arasında Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.(Haber Merkezi)