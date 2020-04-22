Pazarcı da vatandaş da memnun

Pazar yerlerine girişlerde Çorum Belediyesi tarafından görevlendirilen personel pazara giren vatandaşların ateşini ölçüyor, eldiven ve maske dağıtıyor. Pazarların tamamında el dezenfektanları düzenli olarak yenileniyor. Pazar yerleri ise pazarın kalkmasıyla birlikte hemen temizleniyor.

Tüm bu çalışmalar vatandaşın memnuniyetini kazanırken pazarcı esnafı da düzenlemelerden hayli memnun. Pazarlara düzen ve tertibin geldiğini ifade eden pazarcılar, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın ve emeği geçen personele teşekkür etti.

“Tedbirlerden memnunuz”

Çorum Belediyesi tarafından pazar yerlerinde yapılan denetimlerden memnun olduklarını ifade eden pazarcı esnafı, alınan tedbirler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Pazarcı esnafından Hüseyin Çakar, Çorum Belediyesinin yapmış olduğu uygulamaların çok verimli olduğunu belirterek “Belediyemiz tüm tedbirleri alıyor. Kararların alınması ve uygulanmasındaki destekleri için Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.” dedi.

“Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” diyen Taha Çakmak da bu süreçte yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek “Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar takdire şayan. Özellikle Pazar girişlerinde tek tek ateş ölçülüyor. Bu tedbir açısından çok önemli. Eldiven ve maskeleri ücretsiz dağıtıyor. Tezgahlar arasındaki mesafe uygulaması çok yerinde oldu. Bu uygulama virüs sonrasında da uygulanmalı. Bir esnaf olarak devletimize, belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Oktay Çakmak da Pazar yerlerindeki tüm uygulamalardan memnun olduklarını ifade etti ve “Belediyemizde ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun’’ diye konuştu.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlardan Osman Ak da pazarcılar gibi alınan tedbirlerden ve yapılan uygulamalardan memnun olduğunu söyledi. Ak, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke olarak diğer ülkelere göre güzel durumdayız. Devletimiz ve belediyemiz güzel kararlar alıyor. Girişlerde mesafeli şekilde tek tek alınması, ateşlerimizi ölçüyorlar, maske ve eldiven dağıtılıyor ücretsiz şekilde. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Bu uygulamaları ve çalışmaları yapanlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.