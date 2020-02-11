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Pazara soba kurdular

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Çorum'da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgâhlarının yanına soba kurdu.

Pazara soba kurdular

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Çorum'da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgâhlarının yanına soba kurdu.

11 Şubat 2020 Salı 00:04
Pazara soba kurdular

Soğuğun etkisini artırdığı şu günlerde Pazartesi Pazarı’nda soğuktan korumak için kimi esnaf soba getirip kurdu, kimisi ise tezgâhlarının arkasına ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Soğukta ekmek parası kazanma mücadelesinin zor olduğunu ifade eden Tuncay Gökkaya, “Hava çok soğuk. Kar-kış demeden çalışmaya devam. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Sabah erkence tezgâhlarımızın başına geliyoruz. Hava çok soğuk bu yüzden soba kuruyoruz. Ne kadar soğukta olsa ekmek parası için pazara tezgâhımızı açmaya mecburuz” dedi.

Kenan Alıcı ise, “Fiyatlar uygun ancak hava çok soğuk diye pazara çıkan yok” derken, Ahmet Serin isimli esnaf da “Soğuk hava pazarı etkilendi. Meyve-sebze almak için insanlar bize gelmiyor büyük marketlere gidiyor” diye konuştu.

(Yusuf ÇINAR)

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