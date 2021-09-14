Pazar “Süslü Kadınlar”ın günü

Kadeş Meydanı’nda bisikletleriyle toplanan kadınlar, Saat Kulesi, Çorum Müzesi istikametinde bisiklet sürüşü yaparak “otomobilsiz hayat” konusunda farkındalık oluşturmaya çalışacaklar.

Etkinliğin organizatörlerinden Melek Gizem Çataroğlu, kadınların bisiklete binmesini teşvik amacıyla gönüllü kadınlar tarafından düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Çorum’da 4. kez gerçekleştirileceğini söyledi.

Etkinliğin çıkış noktasının İzmir olduğunu ve ilk kez 2013 yılında hayata geçirildiğini belirten Çataroğlu, “Etkinlik sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da tanınmaktadır. Bu etkinlik renkli görüntüleriyle Çorum'un tanıtımına katkı sağlayacaktır” dedi.



(Haber Merkezi)

