Pazar akşamı 6’lı masa Davutoğlu’nun konuğu

Pazar akşamı düzenlenecek programa, Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu (CHP), Meral Akşener (İYİ Parti), Temel Karamollaoğlu (SP), Ali Babacan (Deva Partisi), Gültekin Uysal (DP) ve ev sahibi olarak Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi) katılacak.

Bilindiği üzere, 6 partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarıyla start verdiği toplantılar daha sonra Genel Başkanlar ölçeğinde ve her ay bir genel başkanın ev sahipliğiyle düzenlenen ‘’yuvarlak masa’’ toplantılarına dönüşmüştü. Geçtiğimiz ay Demokrat Parti ev sahipliğinde yapılan toplantıda seçim güvenliği başta olmak üzere seçimlere kadar faaliyet gösterecek 3 çalışma grubu-komisyon- oluşturulmasına karar verilmişti.

Siyasi İşler Komisyonun eş güdümüyle çalışmalarına yön verecek bu komisyonlar güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe ilişkin yasal ve anayasal değişiklik için çalışma yapacaklar ve ilk etapta belirlenen “Siyasi Ahlak Yasası", "Ekonomik ve Sosyal Konsey’e işlerlik kazandırılması", "Merkez Bankası’nın bağımsızlığı”, “uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu kurumsal yapının oluşturulması için yasal hazırlık görevini üstlenmişlerdi.

Yine daha önceki toplantıda oluşturulması kararlaştırılan ve 6 partinin seçim işleri ve bilişimden sorumlu yöneticilerinin yer aldığı Seçim Güvenliği Komisyonunun çalışmalarının da Gelecek Partisinin ev sahipliğindeki bu toplantıda ele alınması bekleniyor.

(Haber Merkezi)