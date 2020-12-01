Payitaht Abdülhamid’deki Çorum tanıtımına teşekkür

TRT I’de yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisindeki Çorum tanıtımı, geniş ilgi gördü ve büyük memnuniyet yarattı.

7-8 Hasan Paşa Kahvecisi, planlama-proje-danışmanlık firması sahibi Hasan Kiraz, dizideki tanıtımın, gerek 7-8 Hasan Paşa’nın gerekse Çorum’un tanınırlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Başkan Aşgın ile katkısı olanlara teşekkür etti.

Hasan Kiraz, mesajında şöyle dedi:

*Kuruluşumuzdan bu yana, tarih sahnesinde yer alan ve çok önemli hizmetler vermiş olan 7-8 Hasan Paşa’nın tanıtımı için çok büyük mücadele veriyoruz. Hasan Paşa ile alakalı tanıtım dokümanlarını yol boyunda firmamıza konuk olan yüzlerce kişi ile buluşturduk. Onlara Hasan Paşa’nın tarihte ne kadar önemli kahramanlık yaptığını anlatıyoruz. Bilgiler veriyoruz, işletmemizin ismini seçerken bile tanıtım amacıyla çıktığımız bu yolda faaliyetlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz.

Tam da bu noktada geçtiğimiz hafta sonu TRT’1 de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisini büyük bir gurur ve keyifle, göğsümüz kabararak izledik.

Abdülhamid’in söylediği ‘Eğer 7-8 Hasan Paşa olmasaydı belki bugün biz de olmazdık’ cümlesi ile bu zamana kadar yapmaya çalıştığımız tanıtım, devletin kanalında çok daha büyük kitlelere ulaştı.

Bu organizasyonda emeği geçen başta Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm Belediye çalışanlarına, Çorum Kültür ve Turizm Derneği’ne, Payitaht Abdülhamid ekibine ve ES filme, şahsım ve işletmem adına çok teşekkür ediyorum. Ne demiştik: Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz.” (Haber Merkezi)