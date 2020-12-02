Payitaht Abdülhamid dizisindeki tanıtım SÖZCÜ’ye de haber oldu
TRT I’de yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisindeki 7-8 Hasan Paşa ve Çorum leblebisi tanıtımı, ciddi “ses getirdi”. Dizide Padişah Abdülhamid, ‘Eğer 7-8 Hasan Paşa olmasaydı belki bugün biz de olmazdık’ cümlesini kullanmış, Osmanlı paşaları ise Çorum leblebisinden övgüyle söz etmişlerdi.
Güncel 02.12.2020, 20:03 02.12.2020, 20:06
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Konu, bugünki SÖZCÜ Gazetesinde de haber oldu. Gerçi haber eleştirel nitelikteydi, ama 7-8 Hasan Paşa’nın ve Çorum leblebisinin duyurulması açısından fayda sağladı. Böylelikle, diziye Çorum tanıtımı adına yapılan eklemelerle amaca ulaşıldığı düşünülüyor.
(Haber Merkezi)
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