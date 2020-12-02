Payitaht Abdülhamid dizisindeki tanıtım SÖZCÜ’ye de haber oldu

Konu, bugünki SÖZCÜ Gazetesinde de haber oldu. Gerçi haber eleştirel nitelikteydi, ama 7-8 Hasan Paşa’nın ve Çorum leblebisinin duyurulması açısından fayda sağladı. Böylelikle, diziye Çorum tanıtımı adına yapılan eklemelerle amaca ulaşıldığı düşünülüyor.

(Haber Merkezi)