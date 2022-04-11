Paydar “yeşili doğayı korumaya ekipçe devam edeceğiz”

Geçtiğimiz yıl oluşturulan ve 500 fidanın toprakla buluşturulduğu hatıra ormanına 400 fidan daha dikerek bu sayı 900’e ulaştı.

Fidan dikimine Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Çorum ağız ve diş sağlığı hastanesi Başhekimi Abdullah Paydar, Çorum Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Murat Yurt, hastane çalışanları ve aileleri katıldı. Paydar ,yeşili doğayı korumaya ekipçe devam edeceklerini söyledi.

(Yusuf ÇINAR)