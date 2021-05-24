Paulmark AHL PARK’TA!

Faaliyete geçtiği günden bu yana ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği ziyaretçilerine kapsamlı hizmetler sunan ve çeşitli ulusal ve uluslararası markaları ağırlayan Ahl Park Avm’ye bir yeni mağaza daha katıldı.

Kadın, erkek, çocuk ve spor giyiminde Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren Paulmark, yeni mağazasını Ahl Park Avm ’de açtı.

AHL Park AVM içerisinde zemin kat ve 1. katta faaliyete başlayan Paulmark’ın geniş ürün yelpazesi ile herkese hitap ettiği belirtildi.

