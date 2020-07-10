Patlamada can veren işçinin cenazesi Çorum’a gönderildi

3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Patlamanın 4’üncü gününde kimlik bilgileri belirlenen Ramazan Kor’un, Adli Tıp Kurumu’ndaki cenaze işlemleri tamamlandı. Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi’nde bulunan evine getirilen Kor’un cenazesi, helallik alınmasının ardından memleketi olan Çorum’un Sungurlu ilçesine gönderildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başta olmak üzere, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de aileye baş sağlığı dilemek için uğurlama törenine katıldı. (İHA)