“Patili hayvanları satın almak yerine sahiplendirelim”

Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Burcu Karaca’nın da hazır bulunduğu etkinlikte Karmış, düzenlenen seminerde sokak hayvanlarını korumak, sokak hayvanlarının bakımını üstlenmek ve PADER Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

2018 yılında kurulmuş olan PADER Derneği olarak en büyük amaçlarının patili canlılara daha iyi bir yaşam sağlamak, onları beslemek, kısırlaştırmak, aşılatmak ve sahiplendirmek olduğunu kaydeden Karmış, insanlara ise satın almak yerine sahiplenme bilincini yerleştirmek olduğunu ifade ederek, İnönü Anadolu Lisesi’nin hazırlamış olduğu bu etkinlikten ve sokak hayvanlarına duyarı yaklaşımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Karmış, ayrıca okulun Almanca Öğretmeni Serap İlerlemek ve öğrencilerine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Serap İlerlemek ise “İnönü Anadolu Lisesi olarak bizler de sokak hayvanlarını koruyor, besliyor ve sağlıkları ile yakından ilgileniyoruz. Bizler de PADER Derneği’nin amaçlarına ulaşması, sesini daha geniş kitlelere duyurması için hizmet veriyoruz. Bizleri desteklediğiniz ve etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederiz” dedi.

Ardından Okul Müdürü Nihat Şener, PADER Başkanı Alper Karmış’a teşekkür plaketini vererek, “İnönü Anadolu Lisesi olarak bizler de derneğimizin amaçlarını gerçekleştirmek ve farkındalık yaratmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Sonrasında okul bahçesinde PADER üyeleri, Hitit Üniversitesi öğrencileri, Okul Müdürü Nihat Şener, Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Burcu Karaca ve Serap İlerlemek ile birlikte “Patili Canlar” için okula getirilen malzemeleri kullanarak yuvalar yaptı.

Okul Müdürü Nihat Şener, Dernek Başkanı Karmış’a, Burcu Karaca’ya ve okulun Almanca Öğretmeni Serap İlerlemek ve öğrencilerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)