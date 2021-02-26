“Patates ve soğan acilen pazarlanmalı”

Bayraktar yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde artacak olan hava sıcaklıkları ile birlikte soğan ve patateste yeni mahsul ürünün hasat tarihlerinin öne gelebileceği de dikkate alındığında, eldeki patates ve soğanın acilen pazarlanmasının gerektiğini vurguladı. Üreticilerimizin karşılaştıkları pazarlama sorununun çözülmesi için Belediyelerin alıma başlamasının memnuniyet verici olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Ancak beklentimiz, daha fazla belediyenin alım yapmasıdır. Belediyelerin soğan alımına da girmesini bekliyoruz. Belediyelerin alımlara girmesi, Milli Savunma Bakanlığı, Ceza Evleri, Huzur Evleri, Hastanelerin yemek menülerinde bu ürünlere daha fazla yer vermeleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkşeker gibi kuruluşların alım yapmaları üreticilerimizi rahatlatacağı gibi, gıda israfının da önüne geçilmiş olunacaktır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kaybı ve israfı konularını kamuoyunun farkındalığını arttırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri harekete geçirmek için “Gıdanı Koru” ulusal kampanyasını başlatmıştır. Bu noktadan hareketle üreticilerimizin bin bir emekle gecesini gündüzüne katarak ürettiği ürünlerin zayi olması da bir israftır. Bu ürünlerimizin değerlendirilmesi bu bakımdan da son derece önem arz etmektedir.” (Haber Merkezi)