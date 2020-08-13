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Patates hasadı başladı

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, patates hasadına başlayan üreticileri yerinde ziyaret etti. 

Güncel 13.08.2020, 19:29
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Patates hasadı başladı

Geçen sene Çorum'da 17 bin 792 dekar alanda 55 bin 555 ton patates üretimi gerçekleştirdiklerini, Bu sene patates üretiminde dekar ve verim bazında önemli artış gözlendiğini kaydeden İl Müdürü Sarı, "Çorum'un, Nevşehir ve Niğde'nin ardından önemli patates üretim merkezlerinden birisidir. Ülkemizin yazlık patates ihtiyacının önemli kısmı ilimizden karşılanmaktadır. Hasat döneminde ilimizden günlük ortalama 25 kamyon patates başka illere gönderilmektedir. Çorum'daki patates üretimi son yıllarda ciddi artış göstermiştir."dedi. 
Türkiye'de dekar başına 3 bin 500 kilogram patates elde edilirkenÇorum'da bu rakamın 5 bin kilogram civarında olduğunu hatırlatan Orhan Sarı, "Hedefimiz, kalitesini bozmadan dekardan 6 ton verim elde etmektir. Geçmiş yıllarda fazla patates ekimi olmaması nedeniyle Çorum'un toprakları bu konuda bakir. Dolayısıyla yatırımcılar için oldukça cazip. Çorum'da üretilen patates görüntüsü lezzeti ve içerdiği bileşenler itibarıyla oldukça iyi durumda. Hedefimiz Çorum'da patates üretimini artırarak bu konuda Türkiye'de söz sahibi olmak. Gelecek yıllarda ekilecek patatesin tohumunu da üretmek için çalışmalara başladık. Patates, ekimi ve üretimi anlamında işçiliği zor olan bir ürün. Makineleşme olmadıkça başarılı olmak mümkün değil. Son olarak çiftçilerimize uyarım hasat olgunluğuna erişmeden söküm yapmamalarıdır. "şeklinde konuştu. 

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