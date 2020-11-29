Paşalardan Çorum leblebisine övgü

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın girişimleri sonucu TRT 1’de yayınlanan yeni bölümde 7-8 Hasan Paşa başta olmak üzere Çorum leblebisi, Çorum insanının kadirşinaslığı ve “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” gibi sloganlara da yer verildi.

(Haber Merkezi)