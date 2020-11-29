Paşalardan Çorum leblebisine övgü
TRT 1’in sevilerek izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid’de Çorum’dan ve Çorum’un değerlerinden bahsedildi.
Güncel 29.11.2020, 17:39
43
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın girişimleri sonucu TRT 1’de yayınlanan yeni bölümde 7-8 Hasan Paşa başta olmak üzere Çorum leblebisi, Çorum insanının kadirşinaslığı ve “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” gibi sloganlara da yer verildi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
1°
açık
Namaz Vakti 29 Kasım 2020
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:33
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:22
|Yatsı
|18:46