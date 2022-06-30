“Partimiz Türkiye genelinde yükselişte”
DEVA Partisi Kurucu Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Çorum İl Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.
İl Başkanı Elvan Can Çabuk ve Yönetim Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen toplantının ana konusu seçim ve saha çalışmaları oldu.
DEVA Partisi olarak, tüm Türkiye gibi Çorum’da da yükselişe dikkat çeken Ekmen, “Seçimde kendi damla logomuz ve milletvekili adaylarımızla Çorum ilinden vekil çıkarma konusunda yapılacak çalışmalar adına Çorum teşkilatına güvenimiz tam” dedi.
Her geçen gün DEVA Partisi’ne tüm Türkiye'nin daha fazla kucak açtığını kaydeden Ekmen, buna bağlı olarak Türkiye geneli anketlerde partilerinin hızla yükseldiğini, fakat bazı anket firmaları tarafından taraflı anketler yapıldığına dikkat çekti.
Ekmen, iktidarın özellikle yandaş, akraba medya kanallarında toplum ahlakını bozan ve gençleri zehirleyen yayınların olduğunu ve ısrarla devam ettirildiğini söyleyerek, bu aşamada DEVA kadrolarına toplumda yitirilmeye çalışılan kültür, örf ve adetlerin korunmasında büyük iş düştüğünü ifade etti.
İl Başkanı Elvan Can Çabuk ise “Siyasette konuşmaya değil icraat yapmaya geldik. Erken veya zamanında yapılacak genel seçimlerde halkımızın teveccühü ile Çorum ‘a verdiği sözleri tutan ve halkın istek, beklentileri doğrultusunda şehrimize hizmet edecek milletvekilleri kazandırma hedefindeyiz” dedi.
Partiye yeni katılan bazı üyelere rozet takıldıktan sonra toplantı sona erdi.
(Haber Merkezi)
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|36
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|44
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|93
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|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
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|38
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