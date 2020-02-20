Böylelikle Çorum’daki kongre süreci tamamlanmış olacak.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, kongreye Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın da katılacağını açıkladı.

Kendisinin İl Başkanlığına tekrar aday olmayacağını bildiren Tüfekçi, “Aday olan veya olabilecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak, aydınlık günlere ulaşmada ve partimizin iktidara gelmesi noktasında elimden gelen tüm gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Partimin hizmetkârı olmaya devam edeceğim” dedi.

Tüm partilileri kongreye davet eden Tüfekçi, İl Kongresinin demokratik bir ortamda, partinin ruhuna, yapısına yakışır bir olgunlukta yapılacağına yürekten inandığını vurguladı.

300 delegenin oy kullanacağı kongrede 20 asil, 20 yedek İl Yönetim Kurulu, 9 asıl, 9 yedek Disiplin Kurulu ve 8 Büyük Kongre delegesi seçilecek.

Kongrenin divan başkanlığını da Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın yapacağı bildirildi. (Haber Merkezi)