Parti mitingi değil, indirim izdihamı!
Bir AVM zincirinin Çorum'daki açılışında indirim kampanyası yapacağını duyanlar, sabah erken saatte mağaza önüne akın etti. Açılış saati olan 12.00'ye kadar kalabalık iyiden iyiye artınca, ortaya parti mitingi gibi bir görüntü çıktı. Açılışta 259 TL'lik halılar 49 TL'ye satılırken, indirimli ürünlerden almak isteyenler izdiham oluşturdu.
Güncel 26.03.2022, 20:17
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Ulukavak Mahallesi Buhara Evler Caddesi üzerinde bugün açılacağı açıklanan AVM'nin başta halı, çaydanlık ve ikili banyo paspası olmak üzere çok sayıda ürünü çok ucuza satışa sunacağı belirtildi. Yapılan duyuruların etkisi ile sabah erken saatte mağaza önünde toplananlar, saat 12.00'deki açılış saatini bekledi.
İZDİHAM OLDU
Sayıları her geçen dakikada artan müşteriler satışların başlaması ile indirimdeki ürünleri almak için büyük çaba harcadı, zaman zaman izdiham oldu.
259 TL YERİNE 49 TL'YE SATILDI
Mağazada 259 TL tutarında olduğu belirtilen ancak 49 TL'den satışa çıkarılan halılar ve 300 TL yerine 99 TL'den satılan çaydanlıklar büyük ilgi gördü.
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