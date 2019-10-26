Parkta zafer naraları...

İlimizde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Hünkar Hacı Bektaşi Veli Parkı’nda düzenlenen Mehter ve Bando gösterisi büyük ilgi gördü. Teknik Komite adına bir açıklama yapan Baki Aygün, “Cumhuriyet Bayramı bando ve mehter etkinliği. Mehteran'ın söylediği “Gülbank” da bizim, “Hücum Marşı” da. Bandonun seslendirdiği “İzmir Marşı” da bizim.. Belediye Mehteran Takımı ve Bandosu ilk kez Hünkar Hacı Bektaşi Veli Parkı’nda vatandaşlarımızla biraraya geldi. Bizim için değerli bir programdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” görüşünü paylaştı.

(Mehmet DALAR)