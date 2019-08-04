Parkta silahlı kavga: 1’i ağır, 5 yaralı

Olay, Çöplü Mahallesi'ndeki Namazgâh Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta tartışan gençler arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişinin ateş ettiği olayda B.Y.(16), Ö. S. A.(17)., B. A.(18)., İ. K.(17). ve M.B.(18), yaralandı. Silahlı yaralama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralananların arasında parkta oturan kişilerin de bulunduğu öğrenildi. Polis silahla saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (Yusuf ÇINAR)