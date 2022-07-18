Parkta oynayan küçük kızın parmağı koptu

Yaşanan olayla ilgili olarak bir açıklama yapan talihsiz kızın babası, paslanmış, kırık dökük, ağır bir demirden yapılmış ve çocuklar için son derece tehlikeli olan spor aleti dambılın kızı A.E.B’nın parmağını kopardığını belirterek, “Kopan parmakla 3 hastane gezip Çorum’da alanında doktor bulamadığımız için Ankara’ya götürdük. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun bir ameliyattan sonra sinirleri çok fazla hasar gören kızımın parmağı dikildi. Doku kaybı ihtimali olduğu için tedavisi halen hastanede devam etmektedir” dedi.

Olay anında yaşananları gören parktaki bütün çocukların şoka girdiğini kaydeden baba, “Buna sebep olan Çorum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nden ve bütün sorumlulardan şikâyetçi olacağız. Bizim canımız çok yandı, başka çocuklar zarar görmesin, canı yanmasın diye acilen gerekli tedbirler alınsın. Çocuklar için tehlikeli spor aletleri kaldırılsın” diyerek, bütün hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. (Haber Merkezi)

