Flaş HaberParkta intihar etti
Parkta intihar etti
İddialara göre olay saat 20.00 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Bosna Parkı’nda meydana geldi.
Güncel 18.02.2022, 23:46 18.02.2022, 23:51
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Spor yapmak için parka gelenler bir şahsın silahla intihar ettiği ihbarında bulunması üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede, parktaki kamelya içerisinde bir erkek şahsın yattığı, yanında bir adet silahın bulunduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri çalışmasını bitirdikten sonra ölen kişinin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracına alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Yusuf ÇINAR)
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