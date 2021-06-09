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Parklarda halkla buluşma

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü Gamze Taşcıer, semt parklarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Güncel 09.06.2021, 23:43
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Parklarda halkla buluşma

Beraberinde CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve diğer parti yöneticileri ile birlikte Nadık Semt Parkı, Mahsuni Şerif Parkı ve Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı’nı ziyaret eden Milletvekili Taşcıer, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi, parti politikaları hakkında bilgi verdi.

(Haber Merkezi)
 

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