Parklarda bando ve mehter ile 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında geçtiğimiz günlerde Adliye yanındaki parkta vatandaşlarla biraraya gelen Belediye Mehter Takımı ve Bando ekibi büyük beğeni topladı.

Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Hacı Bektaş Veli Parkı’nda da vatandaşlara Belediye Bando ekibi bir gösteri sunarken, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Pir Baba Parkı’nda da Belediye Mehter Takımı ve Bando ekibi mini konserler verdi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve marşlara eşlik ettiği etkinlik beğeni toplayarak alkış aldı.



(Ömür SOYTEMİZ)