Parklara şehit ve gazi isimleri verildi

Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı kapsamında Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi üzerindeki parka Şehit Piyade Er Ali Aykaç’ın, Buharaevler 23. Sokak’ta bulunan parka Şehit Uzman Çavuş Emre Erkoç’un, Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde bulunan parka Şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe’nin adının verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Gülabibey Mahallesi Kapaklı Caddesi üzerindeki parka ise 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’ın adının verilmesine karar verildi. (Taner ŞİMŞEK)

