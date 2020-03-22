Parklar olay yeri şeridiyle kapatıldı

Virüse ilişkin alınan tedbirler doğrultusunda evlerde kalınması yönündeki uyarılara aldırış etmeyen özellikle yaşlı vatandaşlar normal günlerde olduğu gibi parktaki banklarda oturmayı sürdürdü.

Yetkili mercilerin “evde kalın” çağrısına uyulmadı. Bunun üzerine uyarılara rağmen park ve bahçelerde oturan kişilerin parklardaki banklara oturmayı sürdürmesi nedeniyle parklarda banklar kaldırıldı. Çocuk oyun alanlarındaki salıncaklar dahi sökülürken, kameriyelerin etrafına şerit çekildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat yaptığı açıklamada kentte bulunan parklarda bulunan tüm oturma guruplarının kaldırılmaya başlandığını belirterek, “Tüm dünyada olduğu gibi korana virüsünün ülkemizde de etkileri görülmeye başlandı. Ancak, devletimiz korona virüsü ile ilgili tüm tedbirleri almaya önceden başlamıştı. Biz de bu kapsamda vatandaşlarımızın güvenle bu süreci atlatabilmeleri için alınan tedbirleri uyguluyoruz. Parklarda vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz oturma guruplarını onların sağlığı için kaldırıyoruz. Kameriyelerimizin ve çocuk oyun alanlarımızın etrafına şerit çekiyoruz. Tüm bunları vatandaşlarımızın sağlığını koruma adına yapıyoruz. Bu anlamda hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum. Lütfen evlerinizde kalın.” (Yusuf ÇINAR)