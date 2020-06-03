Parklar çocuk neşesiyle doldu

Çorum’da saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Kadeş Meydanı, Havuzlu Park ve Gazi Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Kadeş Meydanı’nda bulunan süs havuzları ve su kemerinde ıslanan çocuklar eğlence dolu anlar yaşadı. Havuzlu Park’a gelen bazı çocuklar ise aileleriyle birlikte güvercinleri yemledi. Bisiklete binen, paten süren, oyunlar oynayan çocuklar, güzel havada keyifli vakit geçirdi.