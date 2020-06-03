Son Dakika

Parklar çocuk neşesiyle doldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 0-18 arası yaş arası çocuklar bugün izin günlerinde caddeleri ve parkları doldurdu.

Güncel 03.06.2020, 18:01 03.06.2020, 18:11
307

Çorum’da saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Kadeş Meydanı, Havuzlu Park ve Gazi Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Kadeş Meydanı’nda bulunan süs havuzları ve su kemerinde ıslanan çocuklar eğlence dolu anlar yaşadı. Havuzlu Park’a gelen bazı çocuklar ise aileleriyle birlikte güvercinleri yemledi. Bisiklete binen, paten süren, oyunlar oynayan çocuklar, güzel havada keyifli vakit geçirdi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
parçalı az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 03 Haziran 2020
İmsak 03:09
Güneş 05:04
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:13
Yatsı 21:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@