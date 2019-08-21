Park yasağına dikkat

Bu kapsamda, “Trafikten sorumlu kuruluşlar ve görevlilerce standart bir anlayışla ve kanunun amacına uygun hareket edilmesi, araç sahipleri ve sürücülerin yanı sıra trafikte bulunan tüm yol kullanıcılarının haklarının istisnasız korunması, yaşanabilecek keyfi uygulamaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla; Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre mesafede, usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara 5 metre mesafede, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafede, engelliler için ayrılan park yerlerine park etmiş araçlar, trafik düzeni ve güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecektir

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 119, 120, 121 ve 122. maddeleri kapsamında kurtarıcı marifetiyle çekilecektir. Vatandaşlarımız tarafından, çekilen araçlarına yönelik olarak bilgilendirme yapılması amacıyla; www.egm.gov.tr adresinde yer alan trafik cezası ve otopark sorgulama modüllerinde otoparka çekilen araç sorgulama işlemleri yapılabilecek.

Araç sahiplerinin E-Devlette kaydı var ise elektronik posta adresine E-Devlet mobil uygulamasını indiren kullanıcıların ise cep telefonlarına araçlarının çekildiği otopark bilgileri gönderilecektir. Vatandaşlarımızın her zamanki gibi trafik güvenliğine yönelik olumlu destek sağlayacağı şeklinde değerlendirilmektedir” denildi.

(Haber Merkezi)