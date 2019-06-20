“Park yasağı Gazi ve İnönü esnafını sıkıntıya sokuyor”

Gazi Caddesi üzerinde birkaç kez ücretli otopark uygulaması denendiğini ancak başarılı olunamayınca uygulamadan vazgeçildiğini belirten Cıdık, Belediye’nin talebi doğrultusunda 30.11.2016 tarihli ve 2016/06 sayılı İl Trafik Komisyonu toplantısında yapılan görüşmede İnönü Caddesi’nin Anitta Otel kavşağından Gazi Caddesi’nin Stadyum kavşağına kadar olan kesimin her iki yönünde her gün 08.00-20.00 saatleri arasında park yasağı getirildiğini söyledi.

Şehrin en işlek ve güzide iki caddesinin aynı zamanda ticaret ve alışverişin de merkezi konumunda olduğunu kaydeden Cıdık, “Yaklaşık üç senedir uygulanan park yasağı neticesinde, vatandaşımız caddede park cezasına maruz kalarak adeta caddeye uğramaya korkar hale gelmiştir. Cadde esnafı bu durumdan şikâyetçi olmasına rağmen yetkililer tarafından maalesef çözüm önerisi sunulmamaktadır. Caddede yüksek giderlerle kıt kanaat ayakta kalmaya çalışan esnafa bir de müşteriden yana darbe vurmak, caddeyi ve esnafı bitirmekten başka bir şey değildir. Her geçen gün bir esnaf kepenk indirmekte, cadde dükkân tabelaları onlarca kiralık işyeri yazılarıyla dolmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda kiralık işyeri yazısından ziyade boş dükkân bulmak imkânsızken bugün adeta cadde boş kalmaya sürüklenmektedir” dedi.

Bu şekilde cadde esnafı mağdur edilerek hem ülke ekonomisi hem de şehir ekonomisine zarar verildiğinin gözle görülür bir gerçek olduğunu ifade eden Cıdık, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yetkililerimiz bu sorunun paydaşlarıyla oturmalı ve bu konunun çözümü için ortak aklı ortaya çıkarmalıdır. Şehrimizde artan araç sayısına oranla artmayan otoparklarımız ve otoparklarımızın fiyatlarının olması gerekenin üzerinde olması da bu problemi bir kat daha artırmaktadır.

Gazi Caddesi’ni Fatih Caddesi’ne bağlayan yol bir an önce bitirilmelidir. Lakin daha önceleri birkaç kez daha farklı mecralarda bu konuda dile getirilen bir konuya da dikkatlerinizi çekmek istiyoruz.”

“İHL’NİN ORTASINDAN YOL GEÇİRİLMESİ ZARURİ DEĞİL”

“1953 yı­lın­dan be­ri Ço­rum'da din eği­ti­mi ala­nın­da hiz­met ve­ren, ili­mi­ze ve ül­ke­mi­ze bin­ler­ce din gö­rev­li­si, müf­tü, va­li, kay­ma­kam, si­ya­set­çi, eği­tim­ci ve ilim ada­mı ye­tiş­ti­ren Ço­rum İmam Ha­tip Oku­lu'nun ye­ri­ne dar­be vu­rul­ma­sı­na me­zun­la­rın­dan alın da ya­pı­mı­na ziy­ne­ti­ni ve­ren ka­dın­la­ra, am­ba­rın­dan buğ­da­yı­nı ve­ren ve­fakâr hal­kı­na ka­dar hiç kim­se ra­zı ol­maz. Çorum'da ve böl­ge­sin­de bir mar­ka ha­li­ne gel­miş olan İmam Ha­tip Oku­lu'nun or­ta­sın­dan yol ge­çi­ril­me­si bir za­ru­ret de­ğil­dir.

İmam Ha­tip Li­se­si me­zun­la­rı ve men­sup­la­rı­ ile yaptığımız görüşmelerde bu konunun mutlaka halledilmesi gerektiğini dile getirmişler ve bu konuyu kamuoyunda dile getirmemizi bizden istemişlerdir. As­lın­da kim­se yo­la kar­şı de­ğil. Yo­lun ca­mi ile okul bi­na­sı ara­sın­dan geç­me­si ye­ri­ne ca­mi şa­dır­va­nı­nı ve ted­ri­sat bi­na­sı­nı da ala­rak kav­şa­ğa ulaş­ma­sı­na kimsenin iti­ra­zı yok­tur. Veyahut ka­mu vic­da­nı­nı dik­ka­te al­arak ve değerlerimiz de korunarak buraya yeniden bir planlama yapmak bizce daha doğru olur.

Şehrimizin sorunlarının adil bir şekilde çözüleceği güne kadar Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak gündemimizde bulunduracağız. Toplumumuzun sıkıntılarını her zaman dile getiren Saadet Partisi kadroları olarak bu konuda da gerekli çalışmaları yapmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız.” (Haber Merkezi)