“Park yasağı Gazi ve İnönü esnafını sıkıntıya sokuyor”

Gazi Caddesi üzerinde birkaç kez ücretli otopark uygulaması denendiğini ancak başarılı olunamayınca uygulamadan vazgeçildiğini belirten Cıdık, Belediye’nin talebi doğrultusunda 30.11.2016 tarihli ve 2016/06 sayılı İl Trafik Komisyonu toplantısında yapılan görüşmede İnönü Caddesi’nin Anitta Otel kavşağından Gazi Caddesi’nin Stadyum kavşağına kadar olan kesimin her iki yönünde her gün 08.00-20.00 saatleri arasında park yasağı getirildiğini söyledi.
Şehrin en işlek ve güzide iki caddesinin aynı zamanda ticaret ve alışverişin de merkezi konumunda olduğunu kaydeden Cıdık, “Yaklaşık üç senedir uygulanan park yasağı neticesinde, vatandaşımız caddede park cezasına maruz kalarak adeta caddeye uğramaya korkar hale gelmiştir. Cadde esnafı bu durumdan şikâyetçi olmasına rağmen yetkililer tarafından maalesef çözüm önerisi sunulmamaktadır. Caddede yüksek giderlerle kıt kanaat ayakta kalmaya çalışan esnafa bir de müşteriden yana darbe vurmak, caddeyi ve esnafı bitirmekten başka bir şey değildir. Her geçen gün bir esnaf kepenk indirmekte, cadde dükkân tabelaları onlarca kiralık işyeri yazılarıyla dolmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda kiralık işyeri yazısından ziyade boş dükkân bulmak imkânsızken bugün adeta cadde boş kalmaya sürüklenmektedir” dedi.
Bu şekilde cadde esnafı mağdur edilerek hem ülke ekonomisi hem de şehir ekonomisine zarar verildiğinin gözle görülür bir gerçek olduğunu ifade eden Cıdık, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Yetkililerimiz bu sorunun paydaşlarıyla oturmalı ve bu konunun çözümü için ortak aklı ortaya çıkarmalıdır. Şehrimizde artan araç sayısına oranla artmayan otoparklarımız ve otoparklarımızın fiyatlarının olması gerekenin üzerinde olması da bu problemi bir kat daha artırmaktadır.
Gazi Caddesi’ni Fatih Caddesi’ne bağlayan yol bir an önce bitirilmelidir. Lakin daha önceleri birkaç kez daha farklı mecralarda bu konuda dile getirilen bir konuya da dikkatlerinizi çekmek istiyoruz.”
“İHL’NİN ORTASINDAN YOL GEÇİRİLMESİ ZARURİ DEĞİL”
“1953 yılından beri Çorum'da din eğitimi alanında hizmet veren, ilimize ve ülkemize binlerce din görevlisi, müftü, vali, kaymakam, siyasetçi, eğitimci ve ilim adamı yetiştiren Çorum İmam Hatip Okulu'nun yerine darbe vurulmasına mezunlarından alın da yapımına ziynetini veren kadınlara, ambarından buğdayını veren vefakâr halkına kadar hiç kimse razı olmaz. Çorum'da ve bölgesinde bir marka haline gelmiş olan İmam Hatip Okulu'nun ortasından yol geçirilmesi bir zaruret değildir.
İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları ile yaptığımız görüşmelerde bu konunun mutlaka halledilmesi gerektiğini dile getirmişler ve bu konuyu kamuoyunda dile getirmemizi bizden istemişlerdir. Aslında kimse yola karşı değil. Yolun cami ile okul binası arasından geçmesi yerine cami şadırvanını ve tedrisat binasını da alarak kavşağa ulaşmasına kimsenin itirazı yoktur. Veyahut kamu vicdanını dikkate alarak ve değerlerimiz de korunarak buraya yeniden bir planlama yapmak bizce daha doğru olur.
Şehrimizin sorunlarının adil bir şekilde çözüleceği güne kadar Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak gündemimizde bulunduracağız. Toplumumuzun sıkıntılarını her zaman dile getiren Saadet Partisi kadroları olarak bu konuda da gerekli çalışmaları yapmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız.” (Haber Merkezi)