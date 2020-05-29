Park ve mesire alanlarına fiziki mesafe ayarı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile park ve mesire alanlarında vatandaşların sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanları dairesel çizgilerle belirledi. Kültür Park'taki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları çalışmayla birlikte Çorum halkının park ve bahçelere geldiklerinde fiziki mesafe konusuna daha duyarlı olacaklarını kaydetti.

Başkan Aşgın, “Parklara gelen hemşehrilerimiz bu daireler içerisinde pikniğini yapacak, muhabbet edecek. Ama onun dışındaki alanlarda toplu birliktelik olmayacak. Bu şekilde biz fiziki mesafe kontrolünü daha rahat yapmış olacağız. Hemşehrilerimiz daha güvenli bir şekilde gelip parklarımızı kullanacaklar. Bu yeni dönemde parklarımız, koronovirüsle mücadelemiz kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına riayet ederek güvenli bir şekilde hemşehrilerimizin hizmetinde olacak.” dedi.



Belediye Başkanı Aşgın, Çorum halkının şu an için mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları gerektiğinin altını çizerek “Hemşehrilerimizin evden çıkacakları gün için parklarımızı, yeşil alanlarımızı, mesire yerlerimizi kısacası her bir noktayı hazırlıyoruz. Aşkla çalışmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.