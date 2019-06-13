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Park ve bahçelerde hummalı çalışma

Çorum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi genelinde park bahçe ve refüjlerde çim ekimi, peyzaj çalışmaları ve çim biçiminde hummalı bir çalışma başlattı. 

Park ve bahçelerde hummalı çalışma

Çorum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi genelinde park bahçe ve refüjlerde çim ekimi, peyzaj çalışmaları ve çim biçiminde hummalı bir çalışma başlattı. 

13 Haziran 2019 Perşembe 20:31
Park ve bahçelerde hummalı çalışma

Yaz aylarının gelmesi ile vatandaşların park ve bahçelere akın ettiğini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hemşehrilerimiz havaların güzel olması sebebiyle park ve bahçelere akın ediyor. Özellikle hafta sonlarını ailesi ile geçirmek isteyenler şehir merkezimizde bulunan yeşil alanları sıklıkla tercih ediyor. Belediye olarak şehir merkezimizde bulunan 240 parkımızın temizliğini ve bakımlarını sürekli yapıyoruz. Bozulan yerlerde tadilat ve düzenleme işlemleri uyguluyoruz. Bunların yanı sıra yeni yapılan yollarımızın orta refüjlerinde de çim ekimi ve yeşillendirme çalışmalarını özenle sürdürüyoruz. Daha yeşil daha yaşanılabilir daha huzurlu bir Çorum için gece gündüz denmeden çalışıyoruz” dedi. 
Sıklık Tabiat Parkı, Bahabey Çamlığı, Millet Bahçesi, Mimarsinan Mahallesi parkları ve Muratevler semt parkında çim biçme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aşgın, Cengiz Topel Caddesi orta refüjde, Muratevler semt parkı, Tekceviz semt parkı ve muhtelif yerlerdeki park bahçe ve refüjlerde çim ekimi ve peyzaj çalışmalarının aynı hızla devam ettiğini söyledi. 

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