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Park ve Bahçe ekipleri yoğun tempoda çalışıyor

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda yaptıkları çalışmalarına hız verdi.

Park ve Bahçe ekipleri yoğun tempoda çalışıyor

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda yaptıkları çalışmalarına hız verdi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:22
Park ve Bahçe ekipleri yoğun tempoda çalışıyor

Çorum genelinde bulunan parklarda, orta refüjlerde ve kaldırımlarda hummalı çalışma başlatıldı. Parklarda çim biçme çalışmalarıyla birlikte tüm mahallelerde sürgün ot alma işlemleri ve orta refüjlerde budama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani otların temizliği ile çim biçme çalışmalarını şehrin dört bir yanında sürdürüyor. Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra caddeler ve sokaklarda refüj ve yan bantlarda çalışmaları gerçekleştirilen yabani ot temizliğiyle, çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve alanında uzman teknik personel denetiminde özenle gerçekleştirilen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor. Hafta sonları dahil çalışma yaparak Çorum’un her noktada çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, halkın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

(Haber Merkezi)

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