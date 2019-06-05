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Park halindeki otomobil kundaklandı

Çorum'da park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Park halindeki otomobil kundaklandı

Çorum'da park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 09:43
Park halindeki otomobil kundaklandı

Olay, Ata 1. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.Ş.'ye ait olduğu öğrenilen otomobil kimliği belirlenemeyen kişilerce kundaklanarak yakılmak istendi. Mahalle sakinlerinin ifadesine göre yüzlerini gizleyen 2 kişi otomobilin yanına yaklaşarak arka lastiğini ateşe verdi ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Aracın yandığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını benzin deposuna ulaşmadan söndürdü. Kundaklanan araçta maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 05.06.2019 10:22
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