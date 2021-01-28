Park halindeki araçların lastiklerini bıçakla kesen şüpheliler, yakalandı

Olay, önceki gün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy 3’üncü Cadde'de meydana geldi. Ellerinde bıçak olan kimliği belirsiz 2 kişi, yol boyunca park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Sokakta 10 aracın lastiklerini patlatan ve bazı araçlara da zarar veren şüpheliler, kayıplara karıştı. Araçlarının lastiklerini patlak halde gören sahipleri şaşkına dönerken, durumu polise bildirdi. Araçta yedek lastik bulunduran bazı araç sahipleri patlak lastikleri sökerek yenisiyle değiştirdi. Yedek lastikleri olmayan sürücüler ise lastikçinin yolunu tuttu. Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAKALANDILAR

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, eşkâl ve kimlikleri tespit edilen Hüseyin U. (20) ve Mehmet Ç. (21), suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinde, alkollü oldukları gerekçesiyle olayı hatırlamadığını savunup, kısıtlamayı ihlalden toplamda 6 bin 938 lira para cezası uygulanan şüpheliler, tamamlanan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, şüphelilerin araçların lastiklerine saldırdığı anlar da, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin yolda yürürken, park halindeki araçların lastiklerini bıçakla kesip, ilerlediği, ardından da gözden kaybolduğu görülüyor.