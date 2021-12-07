Park halindeki 15 aracın lastiği kesildi

Çorum’da park halindeki 15 aracın lastiğini kesen şüpheliler aranıyor.

Olay dün gece Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan birçok aracın lastiklerinin kesildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sokaktaki 15 aracın lastiklerinin kesildiği belirlendi.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatırken, araçları zarar gören sürücüler ise polis karakolunun yolunu tuttu. Şikayetçi olanlar ifade verirken, olmayanlar ise yedek lastiklerini takıp bölgeden ayrıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Yusuf ÇINAR)