Park bahçelere zirai ilaç alınıyor

Zirai İlaç Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce mücavir alan sınırları içinde park, yeşil alan ve refüjlerde bulunan çim, çiçek, yapraklı ve ibreli ağaçlar için 12 kalem zirai ilaç alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 380 bin 470 TL olan ihaleye katılan Emre Kayaoğlu, 399 bin 300 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmanın belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)