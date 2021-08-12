Paraşütü açılmayınca metrelerce yüksekten düşen polis, toprağa verildi

ANKARA’nın Mamak ilçesinde, atlayış yaptığı paraşütü açılmayınca metrelerce yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Ferdi Karakuş (38), memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Kumludoruk mevkisinde meydana geldi. Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli olan ve senelik izne ayrılan 'P-3' belgesi bulunan polis memuru Ferdi Karakuş, yamaç paraşütü yaptığı sırada paraşütünün açılmaması sonucu metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalede bulunulan Karakuş, Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakuş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Ferdi Karakuş’un cenazesi, otopsi sonrası karayolu ile memleketi Çorum’a gönderildi. Karakuş için Kargı ilçesine bağlı Gömçe Doğan köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ferdi Karakuş’un silah arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile vatandaşlar katıldı. Karakuş, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.(Yusuf ÇINAR)