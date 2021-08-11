Paraşütten düşen polis memuru kurtarılamadı

Kırşehir’de düzenlenen yarışmaya katılmak üzere Ankara’da hazırlık yapan Ferdi Karakuş, paraşütünün açılmaması sonucu meydana gelen feci kazada yere düşerek can verdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri düşen polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası Karakuş’un cenazesi yarın (12 Ağustos 2021 Perşembe günü) Kargı’nın Gökçedoğan (Tekkeşin) Köyü’nde toprağa verilecek.

DOĞUM GÜNÜNDE ELİM KAZAYA KURBAN GİTTİ

Gökçedoğan Köyü’nden Sadık Karakuş’un oğlu olan polis memuru Ferdi Karakuş’un doğum gününde meydana gelen elim kaza sonucu hayata veda etmesi derin üzüntüyle karşılandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve Emniyet camiasına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

