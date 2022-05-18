Paraşütçüler gökyüzünü Türk bayraklarıyla süsledi
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 19 paraşütçü gökyüzünde Türk bayrağı açtı, renkli görüntüler ortaya çıktı.
Güncel 18.05.2022, 23:49
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları heyecanı erken başladı.
Milli Mücadele'nin başladığı kent olan Samsun'da her yıl 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor. Canik ilçesi Gültepe mevkiinde toplanan Samsun Yamaç Paraşütü Kulübü sporcuları ile Çorum’dan gelen paraşütçüler Milli Mücadele'nin 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde uçuş gerçekleştirdi. Bayram havasında gerçekleşen uçuşlarda sporcular gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Samsun semaları Türk bayrağı ile süslendi. (İHA)
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