“Para pul oldu, vatandaş enflasyon altında eziliyor”

Bedii Onan, hayat pahalılığı ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Açıklanan mart ayı enflasyon oranları ile bir kez daha, vatandaşlar katlanan enflasyonun altında ezildi. Yıllık Enflasyon TÜİK’ göre % 61, ENAG’a göre % 142 oldu.

Aylık enflasyon TÜİK’e göre % 5,46 artarken, ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %11.93 arttı. Yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesine geldi.

Her iki veriye göre hangi enflasyon doğru? Tek doğru var. Çarşı, pazar ve market fiyatları artık vatandaşların alım gücünü aştı. Vatandaşımız ihtiyacı olan ürünleri alamaz hale geldi. Enflasyon oranlarına vatandaşımız artık inanmıyor. Çarşı, pazar, mağaza ve marketlerdeki ürünler ile her türlü emtianın fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet ediyor. Bu fiyat artışlarının karşısında maaşlar yerinde sayıyor.

Ey siyasetçiler ve siyasette yönetim erkini elinde tutanlar, bu durumu görmek ve vatandaşın lehine kararlar almak zaruridir. Vatandaşımızın cebindeki para pul oldu.”

(Haber Merkezi)

