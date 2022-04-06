“Para pul oldu, vatandaş enflasyon altında eziliyor”
Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, vatandaşın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına inanamaz hale geldiğini, enflasyonun gerçeğini çarşı-pazarın gösterdiğini belirterek, “Hayat pahalılığı fakir ve fukara, dar ve düşük gelir elde eden vatandaşlarımız için dramatik bir yük halini almıştır. İktidar tarafından sabır telkin edilirken, diğer siyasi partilerden ve sözde sendikalardan cılız sesler yükselmekte, birkaç gün sonra ise, ortalık yeniden sessizliğe bürünmektedir.” dedi.
Bedii Onan, hayat pahalılığı ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Açıklanan mart ayı enflasyon oranları ile bir kez daha, vatandaşlar katlanan enflasyonun altında ezildi. Yıllık Enflasyon TÜİK’ göre % 61, ENAG’a göre % 142 oldu.
Aylık enflasyon TÜİK’e göre % 5,46 artarken, ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %11.93 arttı. Yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesine geldi.
Her iki veriye göre hangi enflasyon doğru? Tek doğru var. Çarşı, pazar ve market fiyatları artık vatandaşların alım gücünü aştı. Vatandaşımız ihtiyacı olan ürünleri alamaz hale geldi. Enflasyon oranlarına vatandaşımız artık inanmıyor. Çarşı, pazar, mağaza ve marketlerdeki ürünler ile her türlü emtianın fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet ediyor. Bu fiyat artışlarının karşısında maaşlar yerinde sayıyor.
Ey siyasetçiler ve siyasette yönetim erkini elinde tutanlar, bu durumu görmek ve vatandaşın lehine kararlar almak zaruridir. Vatandaşımızın cebindeki para pul oldu.”
(Haber Merkezi)
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