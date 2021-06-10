“Pandemiye rağmen çok iyi bir sözleşme imzalıyoruz” 

Çorum’da çalışan personelin toplu iş sözleşmesinin bu hale gelmesinden dolayı başta Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden Hak-İş Genel Başkanı Arsan: “İmzalayacağımız sözleşmenin hükümleri çok güzel. İşini doğru yapan hiçbir arkadaşımızın iş güvencesi endişesi yok. İstanbul’da dahi yaptığımız sözleşmelerden daha iyi maddeleri olan bir sözleşme olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Halil İbrahim Aşgın’ın belediyelerde zorunlu olmadığı halde 52 günlük ikramiyeyi işçisine veren bir Belediye Başkanı olduğunu ve ülkeye örnek gösterilecek bir davranış sergilendiğini anlatan Mahmut Arslan, “Koronavirüs salgını şartları nedeniyle yerel yönetimlerin gelirlerinin büyük oranda düştüğü bir süreçte başkanımızın işçi, emekçi lehine verdiği karar takdir edilecek bir durumdur. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Pandeminin dengeleri alt üst ettiğine dikkat çekerek yeni toplu sözleşmelerin ülke ve çalışanların genel şartlarının göz önüne alarak yapıldığını belirten Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Aldığınız ücreti helal ettirmek için nasıl çalıştığını biliyoruz. Bu ücretler emeğinizin karşılığı değildir. Ancak ülkemiz ve belediyemizin şartları dikkate alınarak sözleşme imzalandı. Siz daha iyilerine layıksınız”

(Nurdan AKBAŞ)

