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“Pandemi’ye karşı ön saflarda mücadeledeyiz”

45. Bölge Çorum Eczacı Odası tarafından Eczacılık Haftası kapsamında Atatürk Anıtı‘na çelenk sunuldu. Törende İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ömer Sobacı, Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı eczacılar da hazır bulundu. Oda Başkanı Ecz. Şefkat Güler’in eczacılar adına Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından hep birlikte saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

14 Mayıs 2020 Perşembe 20:50
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“Pandemi’ye karşı ön saflarda mücadeledeyiz”

Törende konuşan 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, bilimsel eczacılığın 181. yılının kutlandığı Eczacılık Haftası’nın pandemi gölgesinde kutlandığını belirterek, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin sağlık hayatındaki değişimler ve hayatın kendisi için temel bir insan hakkı olduğunu anlattı. Tüm dünya devletlerinin insanların evrensel sağlık güvencesine kavuşabilmesi için adım atması gerektiğini belirten Güler, Covid-19 pandemi salgınının bu durumu sağlık hedefi sekline dönüştürdüğünü anlattı.

Halkın nitelikli sağlık hizmeti almada birçok ülke vatandaşına göre daha iyi koşullara sahip olduğunu dile getiren Güler, tedavide de ilaç sıkıntısı yaşamadan tedavi protokollerinin zamanında uygulanması ile daha güvenli bir yol alındığını kaydetti. Ülkenin Covıd-19 virüsü ile başarılı mücadele süresinde eczacıların da büyük katkı sağladığını dile getiren Güler, Eczacıların 1. Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu sorumluluğu ve bilinci ile hareket ettiğini, görevlerini yerine getirirken paniklemeden korkusuzca davrandıklarını kaydetti. Ön cephede mücadele eden eczacıların da diğer sağlık çalışanlarında olduğu gibi virüse yakalanma riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Güler, Eczacı kayıpları yaşanmaması için eczacıların en çok koruma altında olması gereken kişiler olduğunu dile getirdi.

Çorum il merkezi ve ilçelerindeki 157 eczanenin dezenfekte edildiğini belirten Güler, ayrıca Çorum Eczacı Odası personelinin organize ettiği düzen içinde TSO, Nakliyeciler Odası, AFAT, diğer sivil toplum kuruluşları ve Eczacı Odası mobil hizmeti tarafından ilaçlar eczanelerden alınarak evlere teslim edildiğini kaydetti.

45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, “Bizler eczacılık yeminimizin gereğidir ki sağlık savaşçısı olarak bu salgında mücadelede tüm diğer sağlık çalışanları ile birlikte ön saflarda hastalarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimiz için zorlu bir süreç olan bu dönemi mümkün olan en az zararla atlatmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

14 Mayıs Eczacılık Haftamızı kutlarken, ülkemizde Covid-19 salgını ile mücadelede başarılar diliyor halkımıza sağlık temenni ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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