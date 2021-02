“Pandeminin aşı sayesinde son bulacağına inanıyoruz”

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, “Yapılan araştırmalarda 2. doz aşıdan 10 gün sonra hastalığa karşı korunma en yüksek seviyeye çıkmaktadır. Aşılarını yaptırmış ve antikorları gelişmiş kişilerde ölüme kadar giden ağır Covid-19 enfeksiyonlarının görülmediği belirtilmektedir” denildi. Tabip Odası’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Aşılar hastalığı geçirmeden o hastalığa karşı bağışıklanmayı sağlar. Aşılamanın amacı hastalığı ve hastalıktan dolayı oluşabilecek ölüm ve engellilik durumunu önlemektir.

Sağlık Bakanlığımız tarafından uygulanan Covid-19 Aşısı da insan vücudunun bağışıklık sistemine hastalığa neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanmıştır. Sağlık Bakanlığı aşı olacak grupların detaylarını covid19asi.saglik.gov.tr sayfasında şablon olarak paylaşmıştır. Belirlenen gruplara 4 aşamada aşı yapılması planlanmıştır. Ayrıca konu hakkında bilgilendirmeler genel ve yerel medya kuruluşlarından sürekli yapılmaktadır. Aşı uygulamaları başladığı günden bu güne kadar başarıyla devam etmektedir ve vatandaşlarımızdan her hangi bir ücret talep edilmemektedir. Bakanlığımız verilerine göre şu anda toplam yapılan aşı sayısı 8.559.583 ve Çorum’da 74.668’dir.

KISITLAMA SIRASINDA DA RANDEVU ALINABİLİR

Halkımızın yapılan ilanları dikkatlice dinleyerek sıranın kendine gelip gelmediğini takip etmesi gerekmektedir. Sırası gelenlerin 182’den telefonla yada MHRS üzerinden randevu alması çok önemlidir. Vatandaşlarımız en yakın aşı yapılan merkeze veya kendi aile hekimine randevu oluşturabilir. Aşı olmak isteyenlerin randevusuna riayet etmesi, çalışmaların düzgün ve hızlı yürütülmesini sağlayacaktır. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olsa bile hastaneden randevu alınıp aşı yaptırılması da mümkündür. Hafta sonu yoğun olmadığı için bu yöntem de tercih edilebilir.

NADİRDEN BASİT YAN ETKİLER GÖRÜLEBİLİR

Aşı uygulaması yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylara (elektronik aşı kartı vb.) cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecektir. Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık, hafif ateş, titreme, kusma, ishal, baş ağrısı ve kas/eklem ağrısı gibi basit yan etkiler nadiren görülebilir. Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak ve titizlikle izlenecek ve Bakanlığımızın uzmanları tarafından değerlendirilecektir.

AŞI OLMAK AĞIR HASTALIKTAN KORUYOR

İlk aşıyı olduktan 1 ay sonra 2. doz aşı olmak gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda 2. doz aşıdan 10 gün sonra hastalığa karşı korunma en yüksek seviyeye çıkmaktadır. Aşılarını yaptırmış ve antikorları gelişmiş kişilerde ölüme kadar giden ağır Covid-19 enfeksiyonlarının görülmediği belirtilmektedir. Ancak kişi kendi hasta olmasa bile virüsü başkalarına bulaştırmaya devam edebilir. Bu yüzden önlemlere harfiyen uymaya devam etmek gerekmektedir. Halkımızı önlemleri gevşetmeden uymaya ve bizlere destek olmaya devam etmeye davet ediyoruz.

ELDEN GELEN ÇABA GÖSTERİLİYOR

Çorum Tabip Odası olarak Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü aşı uygulamalarını destekliyor ve bir an önce hedeflere ulaşılması için tüm sağlıkçıların ellerinden gelenin azamisini gösterdiğini belirtmek istiyoruz.

Aşı çalışmalarını yürüten; Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanlarına, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına ve hastanelerde çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Saygıdeğer halkımızdan da aşı programlarına harfiyen uymalarını istirham ediyoruz. Covid-19 pandemisinin aşı çalışmaları sayesinde son bulacağına inanıyor ve halkımıza sağlıklı günler diliyoruz.”